تكريم السعيد لدخوله نادي المئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب بيراميدز، عبدالله السعيد، بمناسبة دخوله نادي المئة، وذلك قبل مباراة فريقه أمام طنطا في مسابقة الدوري أمس. وسلم الاتحاد المصري السعيد جائزة خاصة قبل انطلاق المباراة، باعتباره أحدث أعضاء نادي المئة في الكرة المصرية، حيث سجل 104 أهداف. وقال الاتحاد إن تكريم السعيد يأتي في خطوة جديدة من جانب الاتحاد لتكريم نجوم الكرة المصرية المنضمين لعضوية نادي المئة، بشكل يليق بإنجازاتهم.

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