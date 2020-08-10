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اتحاد الأطباء بألمانيا يحذر من عودة الجماهير

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذر اتحاد الأطباء في ألمانيا من عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في الدوري الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة «نويه اوسنابروكر تسايتونج» الألمانية، قالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد سوزانه يونا إن خطر العدوى الجماعية سيكون حقيقيا، وإذا ساء الحظ، سيجلس ناشر للعدوى بين الجماهير، وعندئذ سينتشر الفيروس كالنار في الهشيم.

وقبل المشاورات التي يعتزم وزراء الصحة في الولايات الألمانية إجراءها بشأن عودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم مع الحفاظ على شروط الحماية من ، أكدت الطبيبة المشرفة على قسم النظافة الصحية شكوكها قائلة «هذا هو الشيء الصعب في كوفيد 19، فمن الممكن أن يكون هناك شخص لا يعاني أي أعراض على الإطلاق، وبالرغم من ذلك يكون حلقه مليئا بالفيروسات، وعندما يتم الصياح أو الهتاف، يمكن انتشارها بسرعة البرق».

وعن خطة رابطة الدوري الألماني الرامية إلى إعادة جزئية للجماهير إلى الملاعب دون السماح بأماكن للوقوف مع منع بيع المشروبات الكحولية أثناء المباريات وحظر قدوم جماهير الفريق الضيف، بالإضافة إلى تقديم تذاكر شخصية تسهل تتبع سلسلة العدوى في حال حدوثها، قالت يونا «تطلعات الرابطة أكثر من مفهومة، لكنني أرى أن منع خطتها للعدوى أمر غير واقعي».

وتابعت يونا أنها نفسها تحب مشاهدة المباريات من الاستاد وتفتقد هذا الأمر، لكنها لا يمكنها تصور أن الجماهير ستقبع في مقاعدها عندما يحرز فريقها هدفا، وقالت «عندئذ سيحدث التعانق دون التفكير في كورونا، وأي شيء آخر لن يكون له الطابع البشري».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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