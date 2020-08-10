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أتلتيكو ولايبزج في موعدها رغم إصابات كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني الخميس المقبل في دور الثمانية من ، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو بعدوى (كوفيد - 19).

وأكد اليويفا أن المباراة ستقام في موعدها المقرر. وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد أمس الأول عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد وتضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة من دوري الأبطال.

وخضع المصابان للعزل الصحي، بينما يخضع باقي أفراد البعثة لفحوص كورونا مجددا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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