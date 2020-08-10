شكرا لقرائتكم خبر أتلتيكو ولايبزج في موعدها رغم إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني الخميس المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا ، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد اليويفا أن المباراة ستقام في موعدها المقرر. وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد أمس الأول عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد وتضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة من دوري الأبطال.

وخضع المصابان للعزل الصحي، بينما يخضع باقي أفراد البعثة لفحوص كورونا مجددا.