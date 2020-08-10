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اليويفا يخضع رئيسه لفحص كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس خضوع كبار مسؤوليه، لفحوص ، على هامش استئناف منافسات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح اليويفا أن الفحوص ستجرى بشكل منتظم لمسؤوليه الذين يحضرون مباريات دوري الأبطال في لشبونة، ودوري الأبطال للسيدات في إسبانيا، والدوري الأوروبي في ألمانيا.

وذكر اليويفا في بيان»سيخضع رئيس الاتحاد ألكسندر سيفرين الذي سيسلم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة، والأمين العام للاتحاد ثيودور ثيودوريديس، للفحوص قبل يومين من المباراتين النهائيتين للدوري الأوروبي ودوري الأبطال».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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