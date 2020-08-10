شكرا لقرائتكم خبر اليويفا يخضع رئيسه لفحص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس خضوع كبار مسؤوليه، لفحوص فيروس كورونا المستجد ، على هامش استئناف منافسات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح اليويفا أن الفحوص ستجرى بشكل منتظم لمسؤوليه الذين يحضرون مباريات دوري الأبطال في لشبونة، ودوري الأبطال للسيدات في إسبانيا، والدوري الأوروبي في ألمانيا.

وذكر اليويفا في بيان»سيخضع رئيس الاتحاد ألكسندر سيفرين الذي سيسلم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة، والأمين العام للاتحاد ثيودور ثيودوريديس، للفحوص قبل يومين من المباراتين النهائيتين للدوري الأوروبي ودوري الأبطال».