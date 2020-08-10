شكرا لقرائتكم خبر اليويفا يخضع رئيسه لفحص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح اليويفا أن الفحوص ستجرى بشكل منتظم لمسؤوليه الذين يحضرون مباريات دوري الأبطال في لشبونة، ودوري الأبطال للسيدات في إسبانيا، والدوري الأوروبي في ألمانيا.
وذكر اليويفا في بيان»سيخضع رئيس الاتحاد ألكسندر سيفرين الذي سيسلم الجوائز والميداليات للفرق الفائزة، والأمين العام للاتحاد ثيودور ثيودوريديس، للفحوص قبل يومين من المباراتين النهائيتين للدوري الأوروبي ودوري الأبطال».
كانت هذه تفاصيل خبر اليويفا يخضع رئيسه لفحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.