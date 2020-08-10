بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد أيام من عودة منافسات التنس عبر بطولة باليرمو، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة أمس أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وصعدت الفرنسية فيونا فيرو المتوجة بلقب بطولة باليرمو إلى المركز الـ44 بالتصنيف.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة أمس كما يلي:

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 8717 نقطة، الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 6076 نقطة، التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 5205 نقاط، الأمريكية صوفيا كينن في المركز الرابع برصيد 4590 نقطة، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 4580 نقطة، الكندية بيانكا أندريسكو في المركز السادس برصيد 4555 نقطة، الهولندية كيكي بيرتنز في المركز السابع برصيد 4335 نقطة، السويسرية بليندا بينسيتش في المركز الثامن برصيد 4010 نقاط، الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3915 نقطة، اليابانية ناومي أوساكا في المركز العاشر برصيد 3625 نقطة.