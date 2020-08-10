سانشو بمعسكر دورتموند رغم إشاعات رحيله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سافر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، جادون سانشو، الذي تردد أنه قريب من الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي، مع فريقه للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، في الوقت الذي سيغيب فيه كل من ماركو ريوس ومارسيل شميلزر عن المعسكر.

وغادر فريق دورتموند إلى مدينة بادراجاز السويسرية أمس، في معسكر يمتد حتى 17 أغسطس الحالي، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع سانشو، لكنه يجد صعوبة في توفير مبلغ 120 مليون يورو (141 مليون دولار)، وهو المقابل الذي طلبه الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) للاستغناء عن خدمات اللاعب.

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ولكن مع فتح فترة الانتقالات الصيفية حتى أوائل أكتوبر المقبل، بسبب التوقف الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك متسع من الوقت لإنجاز الأعمال.

وسيبقى كل من ريوس وشميلزر الغائبين عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة، في دورتموند لمواصلة عملية التأهيل، رغم سفر كل من ماتس هاملز ومحمود داوود إلى سويسرا رغم تعرضهما للإصابة أخيرا.

وذكر دورتموند، الذي سيستهل موسمه بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 18 سبتمبر المقبل، أن 31 لاعبا انضموا إلى معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.