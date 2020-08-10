اخبار الرياضه

كورونا يؤجل مواجهة بالدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر يؤجل مواجهة بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أجل الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة المصري وحرس الحدود، والتي كان مقررا لها أمس ضمن منافسات المرحلة الـ18 من مسابقة الدوري، وذلك بعد تأكد إيجابية 12 حالة في فحوص .

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع فيس بوك، أن 12 لاعبا في صفوف المصري جاءت عيناتهم إيجابية في فحوص فيروس كورونا، ليتخذ الاتحاد قراره بتأجيل المباراة.

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه تم إجراء مسحات على لاعبي المصري بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود.

وتابع أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة اعتمدت النتائج وأرسلتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة بضرورة تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت، على أن يتم تحديد موعد جديد لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يؤجل مواجهة بالدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا