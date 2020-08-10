كورونا يؤجل مواجهة بالدوري المصري

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وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع فيس بوك، أن 12 لاعبا في صفوف المصري جاءت عيناتهم إيجابية في فحوص فيروس كورونا، ليتخذ الاتحاد قراره بتأجيل المباراة.
وأضاف الاتحاد في بيانه أنه تم إجراء مسحات على لاعبي المصري بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود.
وتابع أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة اعتمدت النتائج وأرسلتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة بضرورة تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت، على أن يتم تحديد موعد جديد لها.
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