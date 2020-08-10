شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يقود الاتحاد لعدم تمديد عقد كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت إدارة نادي الاتحاد عن فكرة تمديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي، والتي كانت قد أوردتها له في فترة التوقف الماضية بسبب تجميد الأنشطة الرياضية تزامنا مع جائحة كورونا

وكانت إدارة النادي قد فاوضت كاريلي خلال الشهرين الماضيين لتمديد عقده الاحترافي ووضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لصناعة فريق ينافس ويعود بشكل أفضل خلال المواسم المقبلة، إلا أنها سرعان ما ألغت هذه الفكرة بعد التطورات السلبية التي لاحقت الفريق في الجولتين الماضيتين (23 و24)، اللتين شهدتا خسارته من أبها 1-2، ثم الند التقليدي الأهلي بذات النتيجة.

وخلال الجولات الست الماضية، والتي أشرف فيها كاريلي على الفريق، لم يحقق الاتحاد الفوز في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا في مباراة واحدة كانت أمام الشباب، بينما خسر من أندية الهلال والحزم والوحدة وأبها وأخيرا الأهلي أمس الأول.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع كاريلي في فبراير الماضي لموسم ونصف الموسم، خلفا للهولندي هينك تين كات، فيما سيتحدد مصيره رسميا خلال الجولات المقبلة.

يذكر أن الفريق دخل أزمة جديدة مع كاريلي بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مواجهة الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي أكد خلالها أن اللاعبين لا يفهمون الخطط الفنية والتكتيكية التي يشرحها لهم في التدريبات والعمل على تطبيقها في اللقاءات الرسمية.