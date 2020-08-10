أزهر يبدي سعادته باستضافة بطولة آسيا لليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الوحدة منذ الآن في رسم التصور والتهيئة لاستضافة البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد للأندية أبطال الدوري في النصف الثني من مايو 2021. من جانبه أبدى رئيس نادي الوحدة، سلطان أزهر، سعادته باستضافة ناديه للبطولة الآسيوية. وقال أزهر «بدعم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، وافق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على استضافة نادي الوحدة للبطولة. وهذا شرف كبير لنا في الوحدة. والمملكة العربية السعودية في مصاف دول العالم المميزة في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية. ونطمح خلال استضافتنا للبطولة تحقيق اللقب هذه المرة، بعدما نلنا الوصافة بفارق نقطتين في النسخة الماضية». وأضاف «التنظيم سيكون بشراكة مع اتحاد كرة اليد، وسيكون حدثا كبيرا».

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