شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا يطالب إدارة النصر بإبعاد 7 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر بأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، اتخذ خطوات أولية حول استراتيجية الفريق للموسم المقبل، حيث أبلغ إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بضرورة التقيد بتقاريره الفنية كأحد شروط استمراره على رأس الجهاز الفني خلال الموسمين المقبلين.

وجاءت مطالب فيتوريا المبكرة، والتي كان من المقرر أن تكون نهاية الموسم الحالي، بعد ضعف حظوظ الفريق في المحافظة على لقب الدوري، ليصبح تفكيره منصبا على بطولة كأس الملك والمنافسة في دوري أبطال آسيا.

وكانت أبرز مطالب البرتغالي الفنية الاستغناء عن خدمات عمر هوساوي وعوض خميس وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري، وإعارة فهد الجميعة وعبدالمجيد العباس والحارس نواف العقدي.

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وعلى صعيد ملف اللاعبين الأجانب يتمسك فيتوريا بالبرازيليين جوليانو ديباولا وبتروس ومايكون بيريرا، والمغربيين نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، وإبعاد النيجيري أحمد موسى وحارس المرمى الأسترالي جونز، مفضلا استقطاب لاعبين في قلب الدفاع وفي خانة الظهير الأيسر والجناح.

ويبرز على طاولة النصر عدد من الأسماء البديلة التي ستعرض لفيتوريا لأخذ الضوء الأخضر في عملية انتدابهم، يأتي على رأسها لاعب خط وسط نادي بالميراس البرازيلي جوستافو سكاربا (26 عاما) الشهير بمستر أسيست، والظهير الأيسر الكوري الجنوبي الدولي لاعب جيونبوك، كيم سو (28 عاما).

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإدارة النصراوية أبدت مرونتها مع المدرب، وطلبت منه التريث إلى نهاية أغسطس الحالي، وذلك لعقد اجتماع لتحديد آلية الموسم المقبل، لا سيما أن عدد من المستشارين لمجلس الإدارة يفضلون تسويق عقد اللاعب أحمد موسى وجوليانو، نظير رواتبهما العالية التي تستنزف خزينة النادي.