النصر يسابق الزمن لسداد ملايين ميها

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وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، نهاية أغسطس الحالي موعدا للسداد متوعدا النصر بعقوبات قاسية حال لم يسدد ما ألزم به.
وينص عقد اللاعب على تسلمه من النصر مبلغ 3,4 ملايين يورو بواقع مليون و800 ألف يورو في الموسم الأول ومليون و600 ألف يورو في الموسم الثاني، إلا أنه وبعد التوقيع رفض المدير الفني للنصر آنذاك، الكرواتي زوران ماميتش، اللاعب حيث لم يدرج اسمه في قائمة الفريق.
وكان وكيل أعمال اللاعب الألباني الير حليلي نقض حكما صادرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لموكله ميها قضى بدفع 1,1 مليون يورو، معتمدا على أن أنظمة الفيفا تنص على منح اللاعب 33% من قيمة إجمالي العقد في حال عدم مشاركته مع النادي في أي مباراة رسمية، خاصة أن ميها دفع من جيبه الخاص لنادي قونيا سبور التركي مبلغ 500 ألف يورو مقابل إطلاق سراحه.
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