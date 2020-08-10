فيفا يدرس تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة للمرة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تأجيل مباريات التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 للمرة الثانية، بعد تأجيلها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي قراره في اليومين المقبلين بعد أن تقرر أن تخوض المنتخبات الآسيوية مواجهاتها في نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد مواعيد مباريات المنتخب السعودي أمام سنغافورة واليمن ضمن الجولتين السابعة والثامنة، حيث تقرر لهما يومي 8 و13 أكتوبر على التوالي، في حين تقام مباراتا الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في وقت سابق أن هذا القرار جاء من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال شهر نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتبارا من مارس 2021، ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وإعادة تقييم موقف برنامج المباريات، حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد.