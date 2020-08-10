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العطوي يحلم بلقب الدوري

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن نجح في تثبيت أقدام فريقه بدوري الأمير للمحترفين، قال المدير الفني لفريق الاتفاق، الوطني خالد العطوي، إنه يحلم بتحقيق لقب دوري المحترفين مستقبلا مع الاتفاق.

وقال العطوي «رسمنا أهدافا لتحقيقها خلال الموسم، لكن النتائج أتت عكس ما نشتهي في البداية، لكننا نسير حاليا بعد عودة الدوري مرة أخرى بشكل جيد».

وأضاف «أحلم بتحقيق لقب الدوري مع الاتفاق، وسأسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم في المستقبل، ما ينقصنا هو إعادة هذا النادي العريق إلى سابق أمجاده وسنعمل معا على ذلك».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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