شكرا لقرائتكم خبر العطوي يحلم بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن نجح في تثبيت أقدام فريقه بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قال المدير الفني لفريق الاتفاق، الوطني خالد العطوي، إنه يحلم بتحقيق لقب دوري المحترفين مستقبلا مع الاتفاق.

وقال العطوي «رسمنا أهدافا لتحقيقها خلال الموسم، لكن النتائج أتت عكس ما نشتهي في البداية، لكننا نسير حاليا بعد عودة الدوري مرة أخرى بشكل جيد».

وأضاف «أحلم بتحقيق لقب الدوري مع الاتفاق، وسأسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم في المستقبل، ما ينقصنا هو إعادة هذا النادي العريق إلى سابق أمجاده وسنعمل معا على ذلك».