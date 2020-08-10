العطوي يحلم بلقب الدوري

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وقال العطوي «رسمنا أهدافا لتحقيقها خلال الموسم، لكن النتائج أتت عكس ما نشتهي في البداية، لكننا نسير حاليا بعد عودة الدوري مرة أخرى بشكل جيد».
وأضاف «أحلم بتحقيق لقب الدوري مع الاتفاق، وسأسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم في المستقبل، ما ينقصنا هو إعادة هذا النادي العريق إلى سابق أمجاده وسنعمل معا على ذلك».
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