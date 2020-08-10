موعد جديد للألعاب الآسيوية الشاطئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد المجلس الأولمبي الآسيوي أمس، الثاني من أبريل 2021 حتى العاشر منه، موعدا جديدا لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، التي تقام في سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، بعد أن كانت مقررة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر 2020، فيما تقرر أن يبقى اسم الألعاب (دورة الألعاب الآسيوية السادسة سانيا 2020) كما هو حال الشعار.

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