شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك.. جنش بيكلم نفسه "آخرة الجنان دكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري ضد الزمالك

تواجد الحارس الدولي محمود عبد الرحيم جنش على مقاعد بدلاء الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال مباراة الاتحاد السكندري بمفرده.

ورصدت عدسات المصورين الحارس الشهي أثناء جلوسه على دكة البدلاء ولسان حاله "دي أخرة الجنان" في إشارة الى تفريطه بمكانه الأساسي بعدما تلقى الايقاف قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.



الزمالك ضد الاتحاد السكندرى

مباراة الزمالك



انتهى الشوط الأول بين الزمالك والإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ لأبناء القلعة البيضاء أحرزه فرجانى ساسى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب في إطار فعاليات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2019/2020.

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه .

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يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية .

وفى الدقيقة 23 تسنح للزمالك أخطر الفرص من عرضية متقنة من الجانب الأيسر يتصدى لها مصطفى محمد ويطلق كرة قوية برأسه ينقذها عماد السيد ببراعة ، بعدها يحاول لاعبو الإتحاد امتصاص حماس لاعبو الفريق الأبيض بتناقل الكرة فى وسط الملعب لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين .

تهدأ المباراة قليلا بداية من الدقيقة 31 ، حتى تأتى الدقيقة 36 ويقوم التونسى فرجانى ساسى ببناء إحدى الهجمات الزمالكاوية ويستلم الكرة بعد هات وخد مع احمد سيد زيزو ويطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل .

ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ .