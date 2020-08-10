شكرا لقرائتكم الإتحاد ضد الزمالك.. البدلاء يخوضون الإحماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد ضد الزمالك

خاض بدلاء فريق الكرة التدريبات وذلك بعد مرور ما يقرب من نصف ساعه من عمليات الاحماء للاعبين الأساسيين في لقاء الاتحاد السكندري بالجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يأتي هذا وفقا لما هو متفق عليه ضمن البروتوكول الوقائي المتبع من الوزارة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.



تشكيل الاتحاد والزمالك في الدوري المصري