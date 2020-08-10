شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: هناك ناس أخطر من الكورونا.. وملابسات خطيرة في سرقة فيلا الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس عدلى القيعى، على إصابة لاعبى المصرى بفيرسو كورونا وتأجيل مباراته مع حرس الحدود في الدورى اليوم على خلفية كثرة الإصابات.

وقال المهندس عدلى القيعى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "المصرى لعب أمام الزمالك ومكانش فيه مشكلة وكانت العينات سلبية يعنى احتكاك الدورى لم يفعل شيء والدليل سلبية عينات الزمالك اللى بيلعب مع الاتحاد، وفجأة كل فريق المصرى يطلع عنده كورونا والناس كانت مستغربة من قرار فرج عامر بعمل خصومات على اللاعبين اللى تجيلها فيروس كورونا".

وأضاف عدلى القيعى: "أن الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من اللاعبين هي اللى سببت لهم الإصابة وهناك ناس أخطر من كورونا نفسها وبتحارب المنظومة، بعد ما شافوا الناس كلها فرحانة بعودة الدورى".

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وعن سرقة فيلا الخطيب، قال عدلي القيعي: "فيه ملابسات خطيرة في سرقة فيلا الخطيب، ومن قام بتلك الجريمة أخطر من كورونا".

وقال عدلى القيعى: "إن من يحاول إعادة ملف موضوع الأهلى بياخد لاعبى الإسماعيلى هو الذى يبحث عن الفتنة، ووضحنا أكثر من مرة أن الإسماعيلى أخد 27 لاعبا من الأهلى في مقابل 17 لاعبا للأهلى، والمعادلة هنا محسوبة لكل من ارتدى تيشيرت الأهلى أو الإسماعيلى، في حين أن الزمالك خد 19 لاعبا من الإسماعيلى ومحدش بيقول الزمالك دمر الإسماعيلى زى الأهلى، ولكن من يتحدث في هذا الموضوع بسبب أن لاعبى الإسماعيلى حققوا البطولات تحت منظومة الاهلى".