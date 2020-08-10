شكرا لقرائتكم الشارقة الإماراتي يتعاقد مع المصري أحمد عاصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع أحمد عاصم قادماً من نادي الوحدة، لتدعيم صفوف فريق شباب النادي لكرة اليد، على أن يتم تسجيله ضمن فئة المقيم.

كما جددت الألعاب الجماعية، عقد لاعب فريق ناشئي كرة اليد في النادي، المصري يوسف حسين زكي، على أن يتم قيده للموسم الثاني على التوالي ضمن فئة اللاعب المقيم.

وقال عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد في نادي الشارقة، جاسم محمد: "تحرص إدارة الألعاب الجماعية على تدعيم فرق النادي بلاعبين مميزين، بطموح الحفاظ على النجاحات التي تحققت على مدار سنوات طويلة في قطاع المراحل السنية لكرة اليد، وحصد مزيدٍ من الألقاب".

موضحاً: "نتطلع لتقديم الإضافة المطلوبة لفرق النادي، مستفيدين من اللوائح الجديدة التي تنظم مشاركات فئات اللاعبين من أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة، وذلك جنباً إلى جنب مع استراتيجيتنا الثابتة في استقطاب اللاعبين المواطنين بهدف ممارسة اللعبة، وتوفير البيئة المناسبة لهم وكل متطلبات واحتياجات الفرق الرياضية".