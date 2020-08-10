شكرا لقرائتكم الهلال يتفوق على الفتح ببهدف نظيف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق الهلال، على ضيفه فريق الفتح، بنتيجة 1 - 0، مع نهاية الشوط الأول، من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب "جامعة الملك سعود"، في ختام منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، التي عادت منافساته مؤخرا، بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 4 أشهر، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجل النجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، هدف الهلال، فى الدقيقة 38 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

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ويسعى فريق الزعيم، لمواصلة انتصاراته في الدوري السعودي، بعد الفوز الكبير الذى حققه في الجولة الماضية، على حساب جاره النصر، بنتيجة 4 – 1، في لقاء ديربى الرياض.

ويخشى الهلال، من التعثر أمام الفتح كما حدث في لقاء الدور الأول، بعد التعادل بنتيجة 3-3، حيث يحتاج الهلال للنقاط حتى يُنهي على آمال النصر في التتويج بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، برصيد 54 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن أقرب منافسيه فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الفتح، المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة.