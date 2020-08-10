شكرا لقرائتكم حازم إمام: الزمالك يفتقد للعنصر المهاري بعد استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كما توقع الثعلب أن الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري، سيستمر أيضا فى افتقاد اللاعبين المهارين، لذلك سيعتمد على الكرات العرضية ومصطفى محمد الذى يجيد اللعب بالرأس وما حدث أمام المصرى هو غياب التوفيق عنه لذا يجب مساندته".

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.