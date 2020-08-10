شكرا لقرائتكم إسبانيا تواجه البرتغال ودياً في لشبونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخبين الإسباني والبرتغالي سيلتقيان وديا في السابع من أكتوبر المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة لتكون المواجهة الودية الأولى بين الفريقين منذ عشر سنوات.

ويحل المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس إنريكي ضيفا على نظيره الألماني بمدينة شتوتغارت في الثالث من سبتمبر المقبل لتكون أول مباراة دولية للفريقين بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان المنتخب الإسباني خسر صفر - 4 أمام نظيره البرتغالي في 2010 في آخر مواجهة ودية بين الفريقين والتي أقيمت بعد أربعة شهور فقط من فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

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وفي كأس العالم 2018 بروسيا ، التقى الفريقان مجددا وقدما مباراة قوية في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 3 - 3.

وبعد ثلاثة أيام من المباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي ، سيخوض المنتخب الإسباني مباراة أكثر أهمية حيث يستضيف نظيره السويسري في العاشر من أكتوبر المقبل وذلك ضمن فعاليات بطولة دوري أمم أوروبا.

وفي 13 أكتوبر ، يحل المنتخب الإسباني ضيفا على نظيره الأوكراني في العاصمة كييف، كما يخوض المنتخب الإسباني مباراة ودية أخرى أمام نظيره الهولندي في نوفمبر المقبل.