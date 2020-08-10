شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بن شرقى "مدربًا" لـ قائد الزمالك فى فاصل لقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، متحدثًا مع حازم إمام قائد الفريق، حول بعض الأمور في لقاء الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الفريق الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى استأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، بينما يعد اللقاء أول مباراة لزعيم الثغر فى البطولة بعد استئناف المنافسات الخاصة بها.

وجاء حديث بن شرقى مع حازم إمام في الفاصل الذى جاء في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، من أجل تناول اللاعبين لكميات من المياه والسوائل، حيث ظهر بن شرقى في دور المدرب ويتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء كورقة رابحة للفارس الأبيض في المواجهة المقامة حاليا.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاء على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمود جنش، أحمد عيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف، حاتم محمد، عمر السعيد، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، أسامة فيصل"، بينما استبعد كارتيرون كلا من محمد عواد ومصطفى فتحى وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو للرؤية الفنية وعدم الجاهزية إلى جانب اللاعبين الغائبين للإيقاف وهم شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق ومروان النجار ومحمد أنور والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر.