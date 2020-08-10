شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يستأنف مسابقاته فى بداية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، استئناف المسابقات المحلية مرة أخرى للكبار والناشئين في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعد إيقاف كل الأنشطة الرياضية في مطلع مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن يحضر وفد من الاتحاد الدولي للعبة لمشاهدة منافسات المسابقات المحلية التي تشهد تطبيق تجربة بعض القوانين الجديدة للعبة قبل اعتمادها رسميًا من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، قد قرر تجربة بعض القوانين الجديدة، مع خمس دول من ضمنهم الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الاتحاد كان حريصًا على إجراء التحاليل لجميع موظفي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين والإداريين وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية لتفادى أي ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، ‏استعدادًا لعودة النشاط‎، مشيرًا إلي أن جميع النتائج جاءت سلبية للجميع.

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وأضاف العريان في تصريحات خاصة أن لاعبى المنتخب بدأوا التدريبات علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي للألعاب غير التلامسية.

ويحتاج لاعبو الخماسى الحديث، ملاعب الرماية وحمام السباحة وميدان الفروسية لخوض تدريباتهم استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة والتي قام الاتحاد الدولي لتحديدها وتابع شريف العريان أنه تمت مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبى ‏المنتخب الوطنى الأول.