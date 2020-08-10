شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى لملعب برج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في بطولة الدورى الممتاز إلى ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لإدارة اللقاء الذى يديره كل من محمد الحنفي حكم ساحة وسامي هلهل وهانى خيرى، وقامت اللجنة الطبية المتواجدة بملعب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بعمل إجراءات طبية ووقائية للفريقين فور وصولهما ملعب برج العرب، استعدادًا للمباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى.

وجاء استئناف مسابقة الدورى الممتاز، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد،

وقامت اللجنة الطبية، بقياس درجة الحرارة لكل أفراد الفريقان، بالإضافة إلي عمل بعض التعقيمات السريعة ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما الاتحاد السكندرى فيخوض مباراته أمام الزمالك بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.

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