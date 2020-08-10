مدرب بيراميدز: إضاعة طنطا لركلة الجزاء كانت نقطة تحول اللقاء

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المدرب أوضح أن أحمد الشناوي ظهر بمستوى طيب للغاية في اللقاء وتصدى لركلة جزاء وفرصة خطيرة، وبيراميدز كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر وأضاع اللاعبون عدد وافر من الأهداف والفرص، وبيراميدز يحتاج للدقة في إنهاء الهجمات في المرحلة المقبلة ويكون اللاعبون أفضل في هز شباك الخصوم مع الفرص العديدة التي تتاح لهم.
المدرب أوضح أن الشناوي والمهدي سليمان حارسي مرمى على أعلى مستوى وهما من أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الماضية، والشناوي بالفعل كان مؤثرا أمام طنطا والمهدى سيشارك في المباريات المقبلة ويحصل على فرصته كاملة.
المدرب قال: "لدينا إصابات تتمثل في عمر جابر ومحمد فاروق وجون أنطوي وغاب الثلاثي عن لقاء طنطا وسيتواصل غيابهم كذلك عن لقاء طلائع الجيش المقبل بسبب الإصابة واستمرار تأهيلهم، وننتظر عودة عبده لومالا من بلجيكا بعد الجراحة التي أجراها لمعرفة موقفه ومدى جاهزيته للمشاركة مع الفريق".
وحول عبد الله السعيد وتألقه قال تشاتشيتش إنه يهنئ اللاعب بوصوله لنادي المائة هدف وسعيد بتسجيله هاتريك في يوم احتفالي له، وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف وأن يحقق أكثر من ٢٠ هدفًا، لأنه قائد الفريق وأحد أهم وأفضل اللاعبين في الفريق.
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