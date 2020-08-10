شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: إضاعة طنطا لركلة الجزاء كانت نقطة تحول اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه سعيد بالفوز والأداء القوى أمام طنطا وتسجيل 3 أهداف وعدم استقبال أي أهداف، في المباراة التي انتهت اليوم بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك"، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء

وتقدم الكرواتي أنتي تشاتشيتش التهنئة الى اللاعبين على مستواهم خاصة في الشوط الثاني من المواجهة التي شهدت تسجيل 3 أهداف وإضاعة أكثر من فرصة والمدرب قال في المؤتمر الصحفي إنه من الطبيعي الظهور بمستوى متذبذب في اللقاء مع 5 أشهر توقف وفترة إعداد بسيطة للغاية، ومع توالي اللقاءات سيتطور المستوى، وإضاعة طنطا لركلة الجزاء كانت نقطة تحول وإذا سجل الهدف لكان الوضع تغير، وأتمنى عودة فاروق وعمر جابر وأنطوي وجميع المصابين واكتمال الصفوف ما يجعل الفريق يتطور بشدة.

المدرب أوضح أن أحمد الشناوي ظهر بمستوى طيب للغاية في اللقاء وتصدى لركلة جزاء وفرصة خطيرة، وبيراميدز كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر وأضاع اللاعبون عدد وافر من الأهداف والفرص، وبيراميدز يحتاج للدقة في إنهاء الهجمات في المرحلة المقبلة ويكون اللاعبون أفضل في هز شباك الخصوم مع الفرص العديدة التي تتاح لهم.

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المدرب أوضح أن الشناوي والمهدي سليمان حارسي مرمى على أعلى مستوى وهما من أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الماضية، والشناوي بالفعل كان مؤثرا أمام طنطا والمهدى سيشارك في المباريات المقبلة ويحصل على فرصته كاملة.

المدرب قال: "لدينا إصابات تتمثل في عمر جابر ومحمد فاروق وجون أنطوي وغاب الثلاثي عن لقاء طنطا وسيتواصل غيابهم كذلك عن لقاء طلائع الجيش المقبل بسبب الإصابة واستمرار تأهيلهم، وننتظر عودة عبده لومالا من بلجيكا بعد الجراحة التي أجراها لمعرفة موقفه ومدى جاهزيته للمشاركة مع الفريق".

وحول عبد الله السعيد وتألقه قال تشاتشيتش إنه يهنئ اللاعب بوصوله لنادي المائة هدف وسعيد بتسجيله هاتريك في يوم احتفالي له، وأتمنى أن يواصل تسجيل الأهداف وأن يحقق أكثر من ٢٠ هدفًا، لأنه قائد الفريق وأحد أهم وأفضل اللاعبين في الفريق.