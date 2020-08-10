شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتى بالنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى والمنضم الى بيراميدز حديثًا على بعض أنباء توتر العلاقة بينه وبين مسئولي القلعة الحمراء وعدم المشاركة في مباراة إنبى أمس ببطولة الدورى الممتاز وجاء أحمد فتحى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: "لا داعى لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادى الأهلى وإدارته ومدربيه وجماهيره، كل ما يقال حاليًا عار تمامًا من الصحة ولم ولن يحدث أى مشاكل مع الكيان إن شاء الله".

وعقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الصباحى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، الإثنين، وحرص السويسرى خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية فى مباراة الفريق أمام إنبى أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبى أمس، وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على إنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

Advertisements