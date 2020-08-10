حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10/8/2020

بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ ١٨ للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن.

التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

12 حالة كورونا تؤجل مباراة المصرى والحدود رسميا

أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم لعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.