شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـ5 حالات الجديدة المصابة بكورونا بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى المصرى البورسعيدى اليوم إصابة خمسة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى المصابين بالنادى الساحلى إلى 23 إصابة بعد المسحة الطبية التى أجراها 15 لاعبًا وإداريًا صباح اليوم قبل قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود التى كان مقررًا إقامتها فى الرابعة من عصر اليوم، وفقًا للبيان الرسمي الذي اصدره نادي المصري اليوم.

وشملت قائمة المصابين الجدد كل من الفلسطيني محمود وادي ومحمد جابر والحارسان محمد شحاتة وأحمد يوسف، إلى جانب المدير الإداري، محمود جابر.

فى ذات السياق كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، عن ظهور 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق أمس عقب الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن الفيروس بمعسكر الفريق ببرج العرب لخوض منافسات الدورى العام التى عادت مجدداً بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمي، وطلب عبد الظاهر السقا تأجيل مباراة فريقه مع الحدود والمؤجلة من الأسبوع 18 بالمسابقة المحلية.

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وتقرر أن يدخل الفريق بالكامل فى العزل الصحى فى بور سعيد لتلقى البروتوكول العلاجى المتفق عليه من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان.

فى سياق آخر، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توقيع عقوبة جديدة على طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، بعد حضوره مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الزمالك رغم استمرار إيقافه، حيث قضى مباراتين فقط من عقوبة الإيقاف الموقعة عليه ويتبقى له مباراة هى مباراة الزمالك الأخيرة.

وسادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة أن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.

وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى، كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى، ما يعنى استمرار إيقافه إلا أنه حضر مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط. وفاز الزمالك على المصرى بهدف نظيف سجله محمود علاء مدافع الأبيض.