شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يهنئ التوأم إبراهيم وحسام حسن بعيد ميلادهما: أسطورتي الهجوم والدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، التوأم إبراهيم وحسام حسن، بعيد ميلادهما الـ"54" الموفق اليوم الإثنين 10 أغسطس، حيث ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية عام 1966 بحلوان.

وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "عيد ميلاد توأم الكورة المصرية أسطورتي الهجوم والدفاع كل سنة وأنتم طيبين وبخير والعمر كله خير وسعادة يا رب".



عصام الحضرى عبر تويتر

وكان احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد إبراهيم وحسام حسن، أشهر توأم بالكرة العربية والأفريقية، والذى يحل اليوم الاثنين 10 أغسطس، مؤكدا أنهما حققا العديد من البطولات والألقاب على صعيد المنتخب الوطنى ومع فريقى الأهلى والزمالك.

وقال الحساب الرسمى للكاف عبر تويتر، "عيد ميلاد سعيد للتوأم الأشهر فى تاريخ الكرة الأفريقية حسام وإبراهيم حسن، لعب التوأم للأهلى والزمالك ومثلا منتخب بلادهما وتوجا بالعديد من الألقاب على صعيد الأندية والمنتخب".

ويحتفل التوأم حسام وإبراهيم حسن، نجما الكرة المصرية، اليوم بعيد ميلادهما الـ"54" حيث ولد أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية فى العاشر من أغسطس لعام 1966 بحلوان، انضم التوأم إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتم تصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو.

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استمرت مسيرتهما مع الأهلى حتى نهاية كأس العالم 1990، حيث انتقلا سويا إلى باوك اليونانى موسم 1990/1991، ومنه إلى نيوشاتيل السويسرى موسم 1991/1992، الذى شهد قمة نضج التوأم فى كأس الاتحاد الأوربى عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخى لفريقه على ريال مدريد بينما سجل حسام حسن اسمه فى سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك فى شباك سلتيك الأسكتلندى، ثم عادا مجددا للأهلى لمدة ثمانى سنوات، تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتى شتاء 2000.

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.