شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد عقب إحرازه "هاتريك " بمرمى طنطا: نسعى لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز سعادته بإحرازه هاتريك بمرمى طنطا بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الـ19 من بطولة الدورى الممتاز وحصد الثلاث نقاط، وأوضح عبد الله السعيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن فريق بيراميدز لم يصل للمستوى المطلوب ولكن مع استمرار المباريات سوف يظهر الفريق بشكل مختلف ونسعى لحصد البطولات والاستعدادا الجيد لمباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نجح فريق بيراميدز فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، مؤقتًا، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك"، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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وجاء هاتريك عبد الله السعيد فى مرمى طنطا بعد تكريمه من قبل اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، قبل انطلاق مباراة طنطا اليوم، عقب دخوله نادى المائة فى تاريخ مشاركاته فى الدورى الممتاز، لينجح فى رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفًا مُتصدرًا بهم جدول ترتيب هدافى المسابقة، وذلك بعدما شارك مع بيراميدز فى 17 مباراة حتى الآن، فيما رفع رصيده فى نادى المائة إلى 107 هدفًا.

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة، محتلاً بهم المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، وبهذا يخطف وصافة جدول ترتيب المسابقة قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد برج العرب.

فيما يتوقف رصيد فريق طنطا عند 16 نقطة مُحتلاً بهم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات فيما سجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا.