شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، المقامة حاليًا على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الفريق الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى استأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، بينما يعد اللقاء أول مباراة لزعيم الثغر فى البطولة بعد استئناف المنافسات الخاصة بها.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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وجاء على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمود جنش، أحمد عيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف، حاتم محمد، عمر السعيد، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، أسامة فيصل"، بينما استبعد كارتيرون كلا من محمد عواد ومصطفى فتحى وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو للرؤية الفنية وعدم الجاهزية إلى جانب اللاعبين الغائبين للإيقاف وهم شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق ومروان النجار ومحمد أنور والسيد سالم.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر.