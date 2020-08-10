شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله السعيد يتقدم لبيراميدز أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز من إحراز هدف التقدم لفريقه أمام طنطا من ضربة جزاء بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، باللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا بالجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز، والمقام على ملعب الدفاع الجوى.

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وطنطا بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، فى الأسبوع التاسع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشهد الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لصالح طنطا فى الدقيقة 41، بعد لمسة يد على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، والتى تقدم لها إسلام فؤاد وتصدى لها أحمد الشناوى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 43، أوقف الحكم المباراة بداعى احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعى إعاقة من حارس مرمى فريق طنطا محمد فتحي لمحاولة مرور إريك تراوري لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، إلا بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو الـ"VAR" تأكد عدم وجود أي إعاقة ليقرر إلغاء احتساب ركلة الجزاء واستكمال اللعب، وحاول الفريقان تسجيل هدف دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.