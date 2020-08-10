شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الزمالك يفتقد عنصر المهارة فى الدورى بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض افتقد للعنصر المهاري في مباراة المصري البورسعيدي الماضية والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمود علاء، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأوضح حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلاً: "الزمالك افتقد للاعبين المهاريين في مباراة المصري البورسعيدي، حيث غاب يوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لذلك اعتمد الزمالك على الكرات العرضية وهذا أمر جيد في ظل إجادة مصطفى محمد لعب ضربات الرأس".

كما توقع الثعلب أن الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري، سيستمر أيضا فى افتقاد اللاعبين المهارين، لذلك سيعتمد على الكرات العرضية ومصطفى محمد الذى يجيد اللعب بالرأس، وما حدث أمام المصرى هو غياب التوفيق عنه لذا يجب مساندته".

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى تأتى عقب استئناف الأبيض لمبارياته فى المسابقة المحلية التى تم استئنافها منافساتها يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي.

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خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأمامهما إسلام جابر وفرجانى ساسى وأحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة طارق حامد بعد تعافيه من إصابة الحوض والدفع بالتونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب لغياب يوسف أوباما للإصابة فى العضلة الأمامية.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما الاتحاد السكندرى فيخوض مباراته أمام الزمالك بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.