شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يتعادل مع طنطا سلبيًا فى شوط ركلات الجزاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وطنطا، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، فى الأسبوع التاسع عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشهد الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لصالح طنطا فى الدقيقة 41، بعد لمسة يد على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، والتى تقدم لها إسلام فؤاد وتصدى لها أحمد الشناوى حارس بيراميدز.

وفى الدقيقة 43، أوقف الحكم المباراة بداعى احتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز بداعى إعاقة من حارس مرمى فريق طنطا محمد فتحي لمحاولة مرور إريك تراوري لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، إلا بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو الـ"VAR" تأكد عدم وجود أي إعاقة ليقرر إلغاء احتساب ركلة الجزاء واستكمال اللعب، وحاول الفريقان تسجيل هدف دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

فيما كرم الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، وذلك بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.

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عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا أنه قدم موسمًا استثنائيًا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.

لاعب الإسماعيلى والأهلى وكوبيون بالوسورا الفنلندى وأهلى جدة السعودى السابق الذى التحق بصفوف بيراميدز فى يناير 2019 سجل 5 أهداف فى 18 مباراة فى نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجارى بتسجيله ثنائية فى شباك إنبى بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى فى شباك الإنتاج الحربى والجونة والمقاصة فى الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى فى مرمى طنطا والمصرى ودجلة والاتحاد السكندرى وانبى مجدداً فى افتتاح مباريات فريقه فى الدور الثانى.