شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تخصيص جوائز جديدة لـ هدافى الدورى بعد تكريم السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم تخصيص جوائز جديدة للاعبين من أجل تسليمها فى الملعب، مثل تخصيص جائزة لهداف الدوري وتسليمها فى الملعب، بعدما كرم الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، المقامة حاليًا فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.

وأوضح فضل لقناة أون تايم سبورت على هامش مباراة بيراميدز وطنطا، المقامة حاليًا، أن عبد الله السعيد يستحق التكريم بعد وصوله لنادي المائة بتسجيله 104 هدف فى مسابقة الدورى المصرى، متابعًا أن التكريم أمر مهم لأي لاعب، وسيكون تكريم السعيد بداية للعديد من الأفكار لتقديم جوائز فى الملعب للهدافين وأمور أخرى، مختتما تصريحاته أن هذا الموسم استثنائي بشأن المواعيد وتبذل اللجنة الخماسية أقصى جهد لإنهاء الموسم بصورة جيدة.

عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا أنه قدم موسمًا استثنائيًا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.

لاعب الإسماعيلى والأهلى وكوبيون بالوسورا الفنلندى وأهلى جدة السعودى السابق الذى التحق بصفوف بيراميدز فى يناير 2019 سجل 5 أهداف فى 18 مباراة فى نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجارى بتسجيله ثنائية فى شباك إنبى بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى فى شباك الإنتاج الحربى والجونة والمقاصة فى الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى فى مرمى طنطا والمصرى ودجلة والاتحاد السكندرى وانبى مجدداً فى افتتاح مباريات فريقه فى الدور الثانى.

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