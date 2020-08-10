محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أنه سعيد بتكريمه لدخوله نادي المائة بالدوري المصري، مشيراً إلى أنه يهدف لتحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال هذا الموسم مع الفريق.
وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بالإشراف على الاتحاد المصري لكرة القدم، قامت بتكريم عبد الله السعيد بمناسبة دخوله نادي المائة في الدوري الممتاز قبل انطلاق مباراة بيراميدز وطنطا.
وساهم السعيد بفوز فريقه بيراميدز على طنطا، بعد إحرازه 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة.
وقال السعيد عقب المباراة: "سعيد أنني أقوم بعمل ارقام قياسية، وسعيد بالتكريم واتمنى تقديم الافضل خلال الفترة القادمة".
وأضاف: "الشناوي أعادنا للمباراة بعد تصديه لركلة الجزاء، وكان يهمنا ان نبدأ بداية قوية وأحاول تقديم اقصى ما لدي لمساعدة الفريق".
واختتم السعيد تصريحاته: "نحن فريق قوي، وننافس على مركز في الدوري، وهدفنا هو تحقيق بطولة الكونفدرالية، ومازلنا ننافس على بطولة الكأس، وطموحي هو التتويج ببطولة الكونفدرالية".
كانت هذه تفاصيل خبر السعيد: تصدي الشناوي لركلة الجزاء أعادنا للمباراة.. وسعيد بالتكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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