مباشر يوروبا ليج.. يونايتد 0-0 كوبنهاجن .. إنتر 2-1 ليفركوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي. ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيره كوبنهاجن الدنماركي، بينما يلتقي إنتر ميلان الإيطالي بنظيره باير ليفركوزن الألماني. تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة كوبنهاجن: سيرجيو روميرو - وان بيساكا - إيريك بايلي - هاري ماجواير - ويليامز - بول بوجبا - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد. تشكيل إنتر ميلان لمباراة باير ليفركوزن: هاندانوفيتش - دييجو جودين - ستيفان دي فريج - باستوني - دامبروزيو - باريلا - بروزوفيتش - جاجليارديني - آشلي يونج - روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز. وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراتين فور نهايتهما..

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