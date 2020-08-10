مباشر.. الزمالك 0 - 0 الاتحاد السكندري.. رأسية خطيرة من اسلام جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري we المصري,

وسيلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن.

خط الهجوم: أحمد زيزو، إسلام جابر، مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 22 جاءت أول هجمة خطيرة للزمالك، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها اسلام جابر برأسه لكن الحارس عماد السيد يتصدى لها ببراعة.

وواصل الزمالك ضغطه ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 44، بعدما سدد فرجاني ساسي كرة أرضية سكنت شباك حارس مرمى الاتحاد.