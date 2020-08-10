عبدالله السعيد يتوج ليلته التاريخية بـ"هاتريك".. ويتجاوز أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجّل عبدالله السعيد قائد بيراميدز ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك طنطا، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتاج عبدالله السعيد 11 دقيقة فقط لتسجيل الهاتريك، بعد إحراز الهدفين الأول والثاني لبيراميدز في الدقيقتين 49 و58 من علامة الجزاء، قبل أن يسجل الهدف الثالث له وللفريق في الدقيقة الـ60 من تسديدة رائعة.

هاتريك السعيد قاد بيراميدز للفوز على طنطا (3-0)، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 35 في وصافة ترتيب الدوري المصري مؤقتا، بفارق 17 نقطة خلف الأهلي المتصدر، وأمام الزمالك ثالث الترتيب برصيد 34 نقطة.

وواصل عبدالله السعيد ابتعاده بصدارة هدافي الدوري المصري للموسم الحالي (2019-2020) بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي إلى سبعة أهداف.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتكريم عبدالله السعيد بعد دخوله نادي المائة هدف في الدوري قبل انطلاق مباراة طنطا، حيث تسلّم جائزة خاصة قدمها له عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وبهاتريك السعيد، يرفع صاحب الـ35 عاما رصيده إلى 107 هدفا في مسيرته بالدوري المصري، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.

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قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري:

1- حسن الشاذلي - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

6- عبدالله السعيد - 107 هدفا (قابلة للزيادة).

8- محمد أبو تريكة - 106 هدفا.

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفا.