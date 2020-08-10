"لولا الأهلي لكنتم راكبين ميكروباص" .. المنيسي يرد على انتقادات "ابن النادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي إن "قلة الأصل" باتت تغلب على تصرف بعض النجوم الكبار الذي يعتبرون أنفسهم "ابن النادي" تجاه أنديتهم. وأضاف المنيسي عبر قناة الأهلي "لولا النادي لكنتم راكبين ميكروباص لأن مستواكم التعليمي والثقافي والإخلاقي ما يجبش أعلى من كده". وتابع " هناك من يريد افتعال الأزمات لكي يسلط الضوء على نفسه نحن أمام نماذج لم تحترم النادي وتربيته لها ". وأنهى " لما ما تحفظش الجميل والفضل للنادي اللى عملك تبقى في خانة بالنسبة للأصالة قليلة شوية".

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