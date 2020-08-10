القصة الكاملة لخلاف أحمد فتحي مع الأهلي بسبب مباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تشير لدخول أحمد فتحي في ازمة مع الأهلي ومدرب الفريقي رينيه فايلر، بسبب عدم تواجده في التشكيل الأساسي لمباراة إنبي الأخيرة بدوري we المصري.

وحقق الأهلي فوزا على فريق إنبي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الـ 15 بالدوري.

وخرج سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لينفي كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.

وقال عبدالحفيظ إن ما تردد عن وجود اعتراضات من جانب أحمد فتحي على عدم مشاركته في لقاء إنبي بالجولة ال١٥ من الدوري، غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل فرد داخل الفريق يعرف دوره وحدوده ولا أحد يتخطى أو يتجاوز الحدود الموضوعة له.

وأكد عبدالحفيظ أن أحمد فتحي لاعب ملتزم ويعرف حدوده كلاعب وعلاقته بالجهاز الفني وجميع اللاعبين رائعة ويسودها الاحترام، كما أنه يتعامل باحترافية كبيرة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي أنه لا أحد يتدخل في قرارات المدير الفني بشأن اختيار تشكيل اللاعبين للمباريات، مشددا على أن الجميع يلتزم بقرارات الجهاز الفني والمدرب رينيه فايلر.

ومن جانبه، كتب فتحي عبر تويتر:" لا داعي لنشر الاشاعات حول علاقتي بالنادي الأهلي، وإدارته ومدربيه وجماهيره، كل ما يقال حاليا عارٍ تماما من الصحة ولم ون يحدث اى مشاكل مع الكيان ان شاء الله".

يُذكر أن أحمد فتحي سينتقل إلى بيراميدز، بعدما أعلن النادي تعاقده رسميا مع اللاعب بدءًا من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقد "الجوكر" مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري (2019-20).