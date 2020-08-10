هاتريك عبدالله السعيد يمنح بيراميدز وصافة "مؤقتة" للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي بيراميدز فوزًا على حساب طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل ثلاثة أهداف لبيراميدز خلال اللقاء، منهم ثنائية من ركلات جزاء، بينما أهدر طنطا ركلة جزاء أخرى خلال اللقاء.

وحصل نادي طنطا على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن المباراة، ليقرر أحمد جمال تصويبها لكن تسديدته جاءت ضعيفة للغاية في الزاوية اليسرى، ليمسك بها أحمد الشناوي بسهولة.

وجاءت الدقيقة 44 لتشهد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد سقوط إيريك تراوري داخل منطقة جزاء طنطا، ولكن بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو تقرر إلغاءها واستمرار العب بصورة طبيعية.

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ركلة جزاء جديدة احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 48 ولكن هذه المرة كانت لصالح بيراميدز ضد إسلام فؤاد، ليقرر عبد الله السعيد تصويبها في أقصى الزاوية اليسري للمرمى معلنًا عن أول أهداف الفريق.

وفي الدقيقة 57، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لبيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل من جانب كابونجا، ليصوبها السعيد أيضًا في نفس الزاوية مضيفًا ثاني أهدافه وفريقه في اللقاء.

وبعد دقيقتين فقط، وصل السعيد إلى ثالث أهدافه في اللقاء بعدما تلقى كرة أرضية بينية من محمد حمدي داخل منطقة جزاء بيراميدز، ليسدد كرة أرضية في الزاوية الضيقة مضاعفًا من تقدم فريقه.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 35 في وصافة ترتيب الدوري المصري بفارق 17 نقطة خلف الأهلي المتصدر، وأمام الزمالك ثالث الترتيب برصيد 34 نقطة -قبل خصم نقاط انسحابه أمام الأهلي بقرار اتحاد الكرة المصري-.