خالد قمر يقود هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويواجه الاتحاد فريق الزمالك على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بالأسبوع الـ18 للمسابقة المحلية. ويقود خالد قمر الثلاثي الهجوم لزعيم الثغر في مواجهة الزمالك بجانب محمد الصباحي ومروان عطية. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، محمد أنور، خالد الغندور. الوسط: أحمد حجي، أحمد نبيل مانجا، مروان النجار. وفي الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، مروان عطية. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، عمرو خليل، محود شعبان، أسامة العزب، أحمد راشد، صبري رحيل، إسلام جمال، يوسف حسن.

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