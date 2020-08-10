"فيه ملابسات خطيرة".. القيعي يعلق على سرقة "فيلا " الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات على سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

وأكتشف الخطيب الأسبوع الماضي سرقة فيلته عقب قضاء أجازة بالساحل الشمالي لتنجح إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي :" فيه ملابسات خطيرة في سرقة فيلا الخطيب".

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وأضاف " من قام بتلك الجريمة أخطر من كورونا".

وطلب ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، من "الخطيب"، إعلان فحوى الرسالة التي تركها الجناة في حادث سرقة فيلا "بيبو" بحي الأشجار، زاعما أن الرسالة دليل قاطع عن الجناة والمحرضين.

وكشفت التحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة سر الرسالة التي تركها المتهمون الثلاثة بسرقة الخطيب والتي هدفت كانت لإبعاد الشبهة عنهم.

المتهمون حاولوا تضليل رجال الشرطة باستخدام كلمات تحمل إيحاءً بأن العقل المدبر أو المحرض -شخص على خلاف مع الخطيب- ليتسنى لهم الإفلات من قبضة الأمن، حسب مصادر أمنية مسؤولة.