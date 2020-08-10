مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز. واختار كارتيرون تشكيل مكون: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، إسلام جابر. خط الهجوم:مصطفى محمد. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : محمود جنش - محمد عبد الغني - احمد عيد - حسام اشرف - حاتم محمد - عمر السعيد - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - اسامه فيصل.

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