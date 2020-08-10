النصر يهزم أبها بثنائية في الدوري السعودي

حقق نادي النصر السعودي فوزا صعباً على نظيره أبها بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين. الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين. سجل هدفي نادي النصر كل من عبدالرازق حمدلله وأحمد موسى في الدقيقتين 58، 62. حمدلله وأحمد موسى في الدقيقتين 58، 62. بهذه النتيجة يحتل نادي النصر المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، في حين يحتل أبها المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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