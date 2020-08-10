العدالة يهزم الحزم بثنائية في الدوري السعودي

حقق نادي العدالة فوزاً صعباً على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.
سجل ثنائية العدالة كل من كاروليس اندريا ماستينور ورياض شراحيلي في الدقيقتين 64،75، فيما سجل كارلوس ستراندبيرج هدف الحزم في الدقيقة 24.
بهذه النتيجة يتذيل العدالة ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.
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