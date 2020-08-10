مدرب بيراميدز : الشناوي والمهدي سليمان من أفضل حراس المرمى في مصر

أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب نادي بيراميدز، أحمد الشناوي والمهدي سليمان من أفضل حراس المرمى في مصر خلال الفترة الأخيرة. وفاز بيراميدز على طنطا بثلاثية نظيفة، في الدوري الممتاز، حيث سجل عبدالله السعيد هاتريك وقاد فريقه لتحقيق الانتصار. عبدالله السعيد هاتريك وقاد فريقه لتحقيق الانتصار. وقال مدرب بيراميدز خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " الشناوي والمهدي سليمان حارسي مرمى على أعلى مستوى وهما من أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الماضية، والشناوي بالفعل كان مؤثرا أمام طنطا والمهدي سيشارك في المباريات المقبلة ويحصل على فرصته كاملة". أعلى مستوى وهما من أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الماضية، والشناوي بالفعل كان مؤثرا أمام طنطا والمهدي سيشارك في المباريات المقبلة ويحصل على فرصته كاملة". وأضاف " أحمد الشناوي ظهر بمستوى طيب للغاية في اللقاء وتصدى لركلة جزاء وفرصة خطيرة".

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