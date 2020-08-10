بث مباشر| يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وعادة عجلة الحياة للدوران من جديد في مصر، وذلك بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

يدخل الزمالك اللقاء ويرغب بشدة في تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الاقتراب من مراكز المقدمة

في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يستعد الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل الانطلاقة القوية هذا الموسم لسيد البلد ومن أجل التواجد في المربع الذهبي.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، جمع هذا العدد من النقاط بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات وتلقى

الهزيمة في 3 مباريات، سجل لاعبو الأبيض 23 هدف واستقبلت شباكهم 13 هدف، على الجانب الآخر يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، جمع هذا العدد من النقاط بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 مباريات بينما تلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبو الاتحاد 17 هدف بينما استقبلت شباكهم 13 هدف، وذلك بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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