بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الان مشاهدة حية HD شوت

يلا شوت بث مباشر مانشستر يونايتد اليوم ، تبدو حظوظ فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كبيرة في بلوغ نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه نظيره كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الاثنين على ملعب راين إينرجي ستاديون في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، 10:00 مساء بتوقيت السعودية، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات، حيث يخوض فريق الشياطين الحمر مباراة الليلة بمعنويات عالية وهدف واضح في

تحقيق الفوز بلوغ الدور نصف النهائي.



موقع يلا شوت نيوز ويتطلع فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة الليلة وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي حيث تبدو حظوظ الفريق الإنجليزي كبيرة في تحقيق الفوز بالنظر إلى القيمة الفنية بين كلا الفريقين ويعول سولشاير

المدير الفني لليونايتد على مجموعة مميزة من اللاعبين لتحقيق الفوز وفي مقدمتهم ماجواير ومارسيال وبول بوجبا، أما فريق كوبنهاجن فيتطلع لتحقيق المفاجأة وخطف بطاقة العبور لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.بث مباشر مانشستر يونايتد وكوبنهاجنواستقر الاسكتلندي سولساير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على تشكيل الشياطين الحمر في مباراة الليلة أمام كوبنهاجن والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي، في حراسة المرمى روميرووفي في خط الدفاع : ليندلوف – هاري ماجواير – ويليامز و وان بيساكا وفي خط الوسط بوجبا – ماتيتش – راشفورد و جرينوود وفي خط الهجوم : برونو فيرنانديز و أنطوني مارسيال.